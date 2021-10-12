Макрон: план оживления экономики "Франция-2030" предусматривает инвестиции в €30 млрд

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Франции профинансирует план инвестиций в передовые технологии "Франция-2030" в размере €30 млрд. Об этом во вторник сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце с презентацией новой программы.

"Нам необходимо обеспечить реиндустриализацию страны с тем, чтобы стать ведущей страной - созидателем инновации. <..>. Такая стратегия требует от нас инвестиций в размере €30 млрд", - сказал французский лидер. "Это необходимо для обеспечения нашей независимости", - подчеркнул он.

Французский президент отметил, что в настоящее время перед планетой стоят несколько серьезных вызовов, один из них - "ухудшение экологической среды и снижение биоразнообразия". В этой связи он указал на важность снижения на 36% в период с 2015 по 2030 год выброс парниковых газов. В числе задач, поставленных Макроном, - ежегодное производство 2 млн автомобилей с электрическими и гибридными двигателями и создание самолета с минимальным уровнем выброса углекислого газа к 2030 году.

Другим не менее важным вызовом он считает демографический кризис - старение населения в развитых странах при одновременном сильном росте рождаемости в других странах ведет к росту миграции. "Все это создает серию шоков - демографических, сомнения в верности демократической системы", - отметил французский лидер.

При этом он обратил особое внимание на необходимость извлечь урок из пандемии COVID-19 и инвестировать €7,5 млрд в развитие здравоохранения, в частности в создание биопрепаратов.

Особое внимание в своем выступлении президент Франции уделил ядерной энергетике. Он поставил задачу инвестировать €1 млрд к 2030 году в эту сферу, сделав ставку на "прорывные технологии". "Цель номер один - это создавать к 2030 году инновационные малые ядерные реакторы с улучшенной системой утилизации отработанного топлива", - сказал Макрон.