Кабмин направит около 5 млрд рублей регионам, активно борющимся с ковидом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

"Соответствующее постановление подписано", - подчеркнул глава кабмина.

Он напомнил, что в прошлый вторник на совещании у президента Владимира Путина обсуждались дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции в стране.