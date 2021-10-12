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Пандемия COVID-19
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Кабмин направит около 5 млрд рублей регионам, активно борющимся с ковидом

Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, сообщил премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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"Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

"Соответствующее постановление подписано", - подчеркнул глава кабмина.

Он напомнил, что в прошлый вторник на совещании у президента Владимира Путина обсуждались дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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