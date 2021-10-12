Добычу угля на алтайском месторождении планируют увеличить в 6,5 раза к 2035 году

БАРНАУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Добычу бурого угля на единственном в Алтайском крае месторождении, Мунайском, планируют увеличить к 2035 году в 6,5 раза - до 650 тыс. т, сообщает Министерство промышленности и энергетики региона во вторник.

"Добыча топлива на единственном в регионе месторождении бурого угля в Солтонском районе превысила 100 тыс. т. К 2035 году планируется увеличить ее до 650 тыс. т", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы обеспечить транспортировку угля в селе Сузоп, на территории которого ведется добыча, планируется построить объездную дорогу с помощью использования средств инфраструктурного кредита.

"Обход села Сузоп планируется построить за счет бюджетного кредита. Инвестпроект уже прошел конкурсный отбор. Предусмотрено финансирование на строительство автодороги в 100 млн рублей. Проект будет реализован до конца 2023 года", - подчеркивается в пресс-релизе.

На реализацию 15 проектов с помощью средств инфраструктурных кредитов Алтайский край получит 9,274 млрд рублей. В числе проектов, которые одобрили для получения инфраструктурных кредитов, - строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, горнолыжного курорта и пантолечебницы. Поступление инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь средства частных инвесторов на реализацию проектов в размере более 32 млрд рублей. В целях обеспечения реализации проектов планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов в объеме 500 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры.