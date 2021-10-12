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Новая система обращения с ТКО

Минприроды заявило, что 18 видов отходов планируется вовлекать во вторичный оборот в РФ

Дорожные карты по каждому направлению будут разработаны до конца 2021 года, четыре из них уже готовы, сообщили в ведомстве

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Минприроды России подготовило список из 18 видов отходов, которые планируется вовлекать во вторичный оборот в будущем: шины, батарейки, строительный мусор, табак, косметика и прочее. Дорожные карты по каждому направлению будут разработаны до конца 2021 года, четыре из них уже готовы, сообщил глава министерства Александр Козлов во вторник.

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"У каждого отхода свои особенности сбора, утилизации, вовлечения во вторичный оборот. Поэтому мы решили применить отраслевую модель. <…> Таких отходов мы выделили 18. <…> Шины, батарейки и аккумуляторы, текстиль, обувь, тетрапак, пластик, стекло, алюминиевые банки, макулатура, органика, лампы, косметика, электроника, аэрозольные баллончики, древесные отходы, масла, строительный мусор, табак", - заявил он на Российском экологическом форуме (РЭФ).

Козлов уточнил, что дорожные карты готовы по четырем направлениям: шины, тетрапак, обувь и лампы.

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