Минприроды заявило, что 18 видов отходов планируется вовлекать во вторичный оборот в РФ

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Минприроды России подготовило список из 18 видов отходов, которые планируется вовлекать во вторичный оборот в будущем: шины, батарейки, строительный мусор, табак, косметика и прочее. Дорожные карты по каждому направлению будут разработаны до конца 2021 года, четыре из них уже готовы, сообщил глава министерства Александр Козлов во вторник.
"У каждого отхода свои особенности сбора, утилизации, вовлечения во вторичный оборот. Поэтому мы решили применить отраслевую модель. <…> Таких отходов мы выделили 18. <…> Шины, батарейки и аккумуляторы, текстиль, обувь, тетрапак, пластик, стекло, алюминиевые банки, макулатура, органика, лампы, косметика, электроника, аэрозольные баллончики, древесные отходы, масла, строительный мусор, табак", - заявил он на Российском экологическом форуме (РЭФ).
Козлов уточнил, что дорожные карты готовы по четырем направлениям: шины, тетрапак, обувь и лампы.