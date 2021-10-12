Абрамченко заявила, что половина регионов РФ может завершить мусорную реформу к 2024 году

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Половина российских регионов может завершить реформу по обращению с отходами к 2024 году, 13 регионов-лидеров уже определены. Об этом заявила во вторник заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме.

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"Ситуация в стране неоднородная. Выделили с коллегами из Российского экологического оператора 13 регионов-лидеров. Оценивали регионы по разным параметрам, и на сегодняшний день я могу сказать следующее: к 2024 году регионы, которые представлены на этом слайде, и иные регионы, которые пока находятся в зоне середнячков, могут завершить реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Половина субъектов РФ может завершить реформу обращения с ТКО к 2024 году. К 2030 году - все остальные. По остальным субъектам РФ, которые пока в зоне риска, мы с коллегами сейчас вырабатываем отдельные инструменты помощи и где-то даже понуждения", - сказала Абрамченко.

Как указано в ее презентации, лидерами в настоящее время являются Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область. При оценке регионов учитывались вклад в создание экономики замкнутого цикла, выполнение показателей нацпроекта "Экология", охват населения раздельным сбором отходов, бесперебойность и охват оказания услуг, уровень удовлетворенности общества, образовательно-просветительская работа.

"Что касается регионов-лидеров, мы подготавливаем сейчас дополнительные стимулирующие меры, чтобы региональные команды и регионы в целом получили дополнительную поддержку из федерального центра. Этот рейтинг мы обсудили с комиссией Госсовета по экологии и природным ресурсам, [губернатором Нижегородской области, главой профильной комиссии] Глебом Сергеевичем Никитиным, поддержку нашли, и соответствующие документы, которые оформят региональный рейтинг по завершению реформы, в скором времени подготовим", - добавила Абрамченко.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.