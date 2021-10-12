Посол Италии заявил о готовности страны возобновить экономическое сотрудничество с Россией

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Италия готова к возобновлению торгово-экономического взаимодействия с Россией. Об этом заявил новый посол Италии в Москве Джорджо Стараче в приветственном видеообращении, которое размещено во вторник на официальном аккаунте посольства в Facebook.

"Мы готовы к возобновлению нашего экономического и торгового присутствия на этом крупнейшем рынке, в этой огромной стране, - сказал он. - Россия осуществляет множество стратегических инвестиций в Италии, объем итальянских капиталовложений в России также весьма велик, но мы должны добиться большего. Не сомневаюсь, что у нас это получится".

Посол указал, что все госучреждения, находящиеся под его руководством, будут как и прежде служить интересам итальянских предпринимателей, помогая им расти на этом рынке.

"Россия - это страна, с которой Италия намерена продолжать укреплять старинный диалог, чьи корни уходят в прошлое. Речь идет о полномасштабном диалоге, охватывающем политику, культуру, сотрудничество в области высоких технологий", - отметил Стараче.

По словам дипломата, в сфере культуры Италию и Россию ждут важные проекты. "Знаю, что Москва, Санкт-Петербург и другие великолепные российские города будут счастливы принимать у себя итальянские культурные мероприятия, а Италия готова видеть у себя все больше российских культурных проектов", - добавил дипломат.