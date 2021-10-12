Белорусские турфирмы стали предлагать "прививочные" туры

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Белорусские турфирмы стали предлагать жителям республики не просто съездить за границу, но и привиться там одной из одобренных ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин.

"Белорусские турфирмы предлагают не только отдохнуть, но и привиться за границей. Возможность привиться одной из одобренных ВОЗ и ЕМА вакцин - интересный бонус к путевке в санатории Румынии или Украины", - говорится во вторник в сообщении на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО).

В нем отмечается, что в случае поездки в Сербию, где прививают двухкомпонентными вакцинами, придется надолго задержаться в стране или вернуться туда еще раз, чтобы завершить полный курс вакцинации. В Хорватии, кроме вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, можно привиться однокомпонентной Johnson& Johnson/Janssen, поэтому достаточно одной поездки.

Также возможность получить одну из вакцин, одобренных ЕМА, есть у белорусских туристов в Турции. В РСТО напомнили, что до середины ноября выполняются чартерные рейсы в Анталью, а круглый год действуют прямые перелеты регулярными рейсами в Стамбул. Также на белорусском рынке туристических услуг появились предложения совершить поездку в Румынию и на Украину. В РСТО отметили, что белорусы, которые бывают в деловых поездках в соседних Польше или Литве, также стараются не упустить возможности привиться.

Кампания по вакцинации в Белоруссии

В Белоруссии 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Затем там наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население.

В республику доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell ("Виро селл"), также была зарегистрирована еще одна российская вакцина - "Спутник Лайт", которой активно прививают студентов.

Ранее в республике поднимался вопрос о возможности получения западных вакцин, одобренных в Евросоюзе и ряде других стран. Тогда в Минздраве заявляли, что, если потребность возникнет, то в стране на платной основе появятся Pfizer и AstraZeneca.

По официальным данным на 12 октября в Белоруссии вновь установлен антирекорд по заражаемости коронавирусом. За прошедшие сутки медики зафиксировали 2 038 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии выявлены 561 753 инфицированных, скончались 4 319 пациентов с коронавирусной инфекцией. Более 2,429 млн человек получили первый компонент вакцины, из них более 1,754 млн завершили курс вакцинации.