В Воркуте ввели режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением поселков

СЫКТЫВКАР, 12 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявили на территории заполярного моногорода Воркута Республики Коми из-за проблем с отоплением трех поселков (Елецкий, Сивомаскинский и Заполярный). Об этом сообщил во вторник депутат Госсовета Коми из Воркуты Руслан Магомедов.

"Воркута откровенно выживает, чтобы оплатить за уголь [на отопление трех поселков] нет денег, мы на картотеке стоим. Мы процветали раньше, "столицей мира" были, а сейчас денег нет, есть риск прекращения отопления. Сегодня не знаем, как отапливать наши поселки, уголь подорожал с 4,9 тыс. до 6,6 тыс. [за тонну], и даже без гарантии [поставок], как топить в поселках?" - заявил Магомедов на рабочем совещании Госсовета, обратившись за помощью к зампреду правительства Коми - министру экономического развития и промышленности Эльмире Ахмеевой.

Как пояснили ТАСС в администрации Воркуты, проблема c оплатой угля и его поставкой на убыточные поселковые котельные, действительно, возникла у муниципального предприятия "Северные тепловые сети", чей счет арестовала налоговая служба из-за задолженности по налогам.

"Угрозы жизнеобеспечению поселков нет, запас топлива есть. Режим повышенной готовности объявлен, чтобы администрация Воркуты имела право выделить МУП средства на закупку угля. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение депутатов Совета Воркуты, заседание состоится 19 октября. Для решения проблемы необходимо 12 млн рублей", - пояснили ТАСС в администрации Воркуты.

Уголь подорожал с 4,9 тыс. рублей до 6,6 тыс. рублей за тонну за счет увеличения железнодорожных тарифов на его доставку. Есть также острая проблема нехватки железнодорожных грузовых вагонов, тогда как угледобывающие компании отпускают уголь по прежним ценам. Помимо этого, у города администрация города должна ресурсоснабжающим компаниям около 430 млн рублей по исполнительным листам. "На 99% - это долги за пустующее жилье в полупустых домах, которые еще не расселены и требуют отопления и обслуживания", - пояснили в мэрии.

Депутат Магомедов озвучил на заседании еще одну проблему с РЖД, решения которой не могут найти с начала года - "Российские железные дороги" в результате оптимизации уменьшили количество поездов из Воркуты в Москву. Если ранее из Заполярья отправлялось два поезда в день на Москву, в том числе фирменный, то на сегодня всего один состав, который "забит под завязку", особенно в летние месяцы с мая по сентябрь, когда воркутинцы массово выезжают с семьями в южные регионы страны, а после отпусков возвращаются домой. "Мы скоро к вам в Сыктывкар на оленях ездить будем. РЖД говорит, что вагоны ходят полупустые, но вы посмотрите, они битком, особенно до Ухты", - сказал Магомедов, попросив у руководства региона помощи и поддержки в наболевшем для воркутинцев вопросе, потому что транспортная доступность заполярного города ухудшилась, а прямой автомобильной дороги до Воркуты нет.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 52 тыс. человек, шестой по величине за северным полярным кругом, один из опорных городов российской Арктики. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки. Еще семь населенных пунктов упразднили, закрыли или преобразовали в микрорайоны Воркуты. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче.