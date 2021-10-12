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Пандемия COVID-19

Первая партия произведенного в Узбекистане "Спутника V" поступила на внутренний рынок

Фармкомпания Jurabek Laboratories произвела и передала службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана первые 130 тыс. доз российского препарата

ТАШКЕНТ, 12 октября. /ТАСС/. Первая партия произведенной в Узбекистане российской вакцины "Спутник V" поступила на внутренний рынок республики. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Кизлярхон Бегматова.

"Узбекская фармкомпания Jurabek Laboratories произвела и передала службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана первые 130 тыс. доз российского препарата "Спутник V", который будет использован для вакцинации жителей республики", - сказала Бегматова. По ее данным, эта фармацевтическая компания на первых порах будет ежемесячно производить около 2 млн доз российской вакцины.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле текущего года. В рамках прививочной кампании применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и препарат американской компании Moderna. По последним данным, в республике с населением в 35 млн человек полностью вакцинированы более 5 млн жителей, или 23% населения республики, первый компонент одной из вакцин получили более 21 млн человек.

Теги
УзбекистанРоссияПандемия COVID-19
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