Глава ФАС заявил о снижении волатильности на топливном рынке России с начала осени

"Ситуация волатильная, в первую очередь это касается независимых операторов. <…> Периодически он [диспаритет оптовых и розничных цен] проявляется, в летний сезон он был чувствителен, сейчас напряжение немного спадает из-за снижения объемов потребления", - сказал Шаскольский.

Он добавил, что регулятор находится в контакте с ассоциациями независимых нефтяных операторов, которые испытывают проблемы в случае роста стоимости нефти. "Маржинальность у них снижается очень заметно, практически они балансируют на грани нескольких процентов маржинальности. Мы работаем опять же с биржей, был поднят объем, который необходимо продавать на бирже со стороны нефтяных компаний. Возможно, он недостаточен, хотя некоторые компании перевыполняют этот уровень", - пояснил Шаскольский.

Кроме того, глава ФАС отметил, что ситуация на мировом рынке также отражается на российском топливном рынке, поскольку "влияние экспортной альтернативы никуда не ушло".