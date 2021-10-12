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Глава ФАС заявил о снижении волатильности на топливном рынке России с начала осени

Максим Шаскольский отметил, что регулятор находится в контакте с ассоциациями независимых нефтяных операторов, которые испытывают проблемы в случае роста стоимости нефти
Глава ФАС Максим Шаскольский Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава ФАС Максим Шаскольский
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. Напряжение на оптовом топливном рынке РФ снижается с началом осени, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский журналистам в рамках Всероссийской тарифной конференции.

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"Ситуация волатильная, в первую очередь это касается независимых операторов. <…> Периодически он [диспаритет оптовых и розничных цен] проявляется, в летний сезон он был чувствителен, сейчас напряжение немного спадает из-за снижения объемов потребления", - сказал Шаскольский.

Он добавил, что регулятор находится в контакте с ассоциациями независимых нефтяных операторов, которые испытывают проблемы в случае роста стоимости нефти. "Маржинальность у них снижается очень заметно, практически они балансируют на грани нескольких процентов маржинальности. Мы работаем опять же с биржей, был поднят объем, который необходимо продавать на бирже со стороны нефтяных компаний. Возможно, он недостаточен, хотя некоторые компании перевыполняют этот уровень", - пояснил Шаскольский.

Кроме того, глава ФАС отметил, что ситуация на мировом рынке также отражается на российском топливном рынке, поскольку "влияние экспортной альтернативы никуда не ушло".

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РоссияШаскольский, Максим Алексеевич
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