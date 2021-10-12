Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан.

"В нашей стране, а значит, у всех нас много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", - заявил глава государства во вторник на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

Президент поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян.

"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан", - сказал он.