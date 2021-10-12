Набиуллина назвала главным уроком кризиса необходимость создания резервов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Преодоление кризиса требует запасов капитала, которые создают пространство для маневра в регулировании, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда.

"Главный вынесенный мной (за время кризиса, вызванного пандемией) урок, как я уже говорила - необходимость резервов. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании. У стран с развивающимися экономиками сейчас было более существенное пространство для маневра, в первую очередь, благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних 10 лет", - отметила она.

При этом глава Банка России подчеркнула, что к использованию резервов нужно подходить взвешенно. "Если резервы использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно - особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", - уточнила она.