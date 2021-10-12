"Яндекс" купил израильский сервис аренды электросамокатов Wind

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Яндекс" приобрел израильский бизнес по аренде электросамокатов Wind. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" приобрел израильский бизнес по аренде электросамокатов Wind. В периметр сделки вошли активы компании в Израиле - самокаты, которые доступны для заказа пользователям, ПО, собственное производство, а также R&D-центр, расположенный в Китае. Сотрудники Wind станут частью международной команды Yango в Израиле и продолжат работу над сервисами микромобильности", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

Уточняется, что будет проведен ребрендинг, приложение Wind получит название Yango Wind, а взять в прокат самокаты можно будет в отдельном приложении Yango Wind, а также в супераппе Yango.

"Мы считаем, что самокаты - неотъемлемая часть городского транспорта. В стране уже есть Такси (Yango), Доставка и Лавка (Deli). Самокаты - еще один шаг к построению полноценной транспортно-логистической экосистемы в регионе", - подчеркнули в "Яндексе".