"Яндекс Go" запускает кампанию по ревакцинации водителей и курьеров от коронавируса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Яндекс Go" начинает программу по ревакцинации курьеров и водителей сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"На фоне роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в Москве, сервисы "Яндекса" усиливают меры по борьбе с COVID-19. Компания начнет программу по ревакцинации водителей и курьеров, выполняющих заказы сервисов "Яндекс Go", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", и "Яндекс.Доставка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сервис информирует партнеров о ближайших доступных точках вакцинации с помощью приложения "Яндекс.Про", ревакцинация доступна для жителей России и иностранцев.

В компании отметили, что привившиеся водители и курьеры смогут воспользоваться преимуществом в работе с заказами клиентов

Кроме того, "Яндекс" продолжит дезинфекцию автомобилей водителей - партнеров "Яндекс Go" и "Яндекс.Драйва". Сотрудничающие с "Яндекс Go" водители смогут дезинфицировать машины перед выходом на линию или в течение дня. Автомобили каршеринга будут проходить дополнительную дезинфекцию во время каждой запланированной мойки. Также компания расширит выдачу средств индивидуальной защиты для водителей и курьеров.