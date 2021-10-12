"Газпром нефть" намерена тиражировать установки разделения ПНГ для снижения выбросов СО2

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует на своих нефтедобывающих предприятиях возводить установки по разделению попутного нефтяного газа (ПНГ) на полезные фракции, что позволит на 7% сократить выбросы СО2 на объектах подготовки нефти и газа, а также приведет к экономическому эффекту в 130 млн рублей в год с каждой установки. Об этом сообщает компания.

"Газпром нефть" также объявила о запуске в промышленную эксплуатацию первой такой установки на Царичанском и Филатовском месторождениях. Оборудование позволит снизить углеродный след за счет повышения эффективности подготовки ПНГ: применение только одной из них позволит ежегодно извлекать из попутного нефтяного газа до 5,2 тыс. тонн стабильного газового конденсата.

"Технологический комплекс, встроенный непосредственно в действующую установку подготовки нефти и газа Царичанского и Филатовского месторождений "Газпром нефти" в Оренбуржье, подтвердил высокую эффективность в производственных условиях. В перспективе "Газпром нефть" планирует использовать подобные комплексы на месторождениях в Волжско-Уральском регионе и Западной Сибири", - отметили в компании.

"Мы создаем и внедряем технологии, которые не только приносят компании дополнительную прибыль, но и помогают повышать экологичность наших проектов, сокращая углеродный след. Благодаря новой установке, мы сможем получать ценные продукты из попутного нефтяного газа прямо на месторождении, одновременно обеспечивая наши электростанции экологичным топливом", - подчеркнул директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.