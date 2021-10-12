Бюджет развития в Москве в 2022 году составит более 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инвестиционный бюджет в Москве в 2022 году составит 1 трлн 437 млрд рублей, или почти 40% расходной части городского бюджета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Бюджет развития в 2022 году составит 1 437 млрд рублей или почти 40% расходной части городского бюджета. Предусмотренные ассигнования позволят сохранить высокие темпы развития городской инфраструктуры, продолжить реализацию приоритетных городских программ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в бюджет развития в следующем году включены средства на адресную инвестиционную программ Москвы в размере 727 млрд рублей, 710 млрд на мероприятия развития - капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программы реновации и защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Адресная инвестиционная программа - один из главных инструментов развития Москвы. Бюджетные инвестиции стали драйвером экономического роста и повышения качества городских территорий", - добавили в пресс-службе.

Приоритетными направлениями в 2022 году буду инвестиции в единую транспортную систему города, включая метрополитен, дороги, наземный и железнодорожный транспорт - 486,1 млрд рублей, а также в социальные объекты, возводимые в рамках адресной инвестиционной программы, в размере 150 млрд рублей. В том числе на объекты здравоохранения - 62,7 млрд, образования - 32,9 млрд, спорта - 16 млрд, культуры - 12,7 млрд, социальной поддержки жителей - 1 млрд, жилищного строительства - 24,7 млрд.

Расходы на Программу реновации предусмотрены в объеме 139,2 млрд рублей. В 2022 году будут введены в эксплуатацию 85 стартовых домов площадью 1,4 млн кв. м и начато переселение около 43 тыс. жителей из 242 жилых домов, уточнили в пресс-службе.