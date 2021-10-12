МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2021 году

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году, однако улучшил ожидаемые показатели на 2022 год. Это следует из доклада фонда о перспективах развития мировой экономики, представленного во вторник в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП США увеличится на 6%, в то время как в июльском прогнозе говорилось о рекордных 7%. В 2022 году темпы роста ВВП США, как ожидается, составят 5,2%, что на 0,3 процентных пункта выше оценок, представленных в летнем докладе МВФ. Довольно высокие темпы роста экономики в США, где "объем производства, как ожидается, превысит уровень, который фиксировался до пандемии", эксперты МВФ связывают с "влиянием новых структурных инвестиций, запланированных правительством, модернизацией пришедшей в упадок инфраструктуры, а также ускорением перехода к чистой энергетике".

Как полагают аналитики фонда, уровень безработицы в этом году в США составит 5,4%, а в 2022 году он сократится до 3,5%. Инфляция в нынешнем году ожидается в среднем на уровне 4,3%, а в 2022 году она, по прогнозам МВФ, составит 3,5%.

"Базовый прогноз предполагает бюджетный стимул в США, в целом соответствующий недавно принятому Сенатом Конгресса США инфраструктурному законопроекту (законопроект по развитию инфраструктуры объемом более $1 трлн, который еще предстоит рассмотреть нижней палате Конгресса - прим. ТАСС), а также плану администрации по изменению системы социальной поддержки. Любые значительные изменения в размер или состав бюджетного пакета отразятся на перспективах роста [экономики] США и их торговых партнеров", - подчеркивается в докладе.