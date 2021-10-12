МВФ незначительно ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2021-2022 годах

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) на 0,1 процентных пункта ухудшил по сравнению с июльскими оценками прогноз по росту ВВП Китая в текущем и следующем годах. Это следует из доклада фонда о перспективах развития мировой экономики, представленного во вторник в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП КНР вырастет на 8%, а в 2022 году - на 5,6%. Уровень безработицы, по мнению аналитиков МВФ, в этом году в Китае составит 3,8%, а в следующем году сократится до 3,7%. "Прогноз [по росту ВВП] КНР на 2021 год немного снижен из-за более значительного, чем ожидалось, сокращения государственных капиталовложений", - пояснили в МВФ.

Глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) И Ган в конце сентября отмечал, что экономика КНР в ближайшие годы способна сохранить темпы роста ВВП на уровне 5-6%. Согласно правительственным данным, ВВП КНР по итогам первой половины 2021 года составил 53,21 трлн юаней (около 8,24 трлн долларов), увеличившись в годовом исчислении на 12,7%. Как сообщил ранее официальный представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй, экономика постепенно восстанавливается, однако ее устойчивому развитию препятствуют пандемия и стихийные бедствия. Он отметил, что власти страны намерены твердо следовать курсу реформ и открытости, несмотря на усиливающиеся трудности.