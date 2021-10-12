МВФ ожидает роста мирового ВВП на 5,9% в 2021 году

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Мировой ВВП, как ожидается, вырастет на 5,9% в текущем году и на 4,9% в следующем году. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник октябрьском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Фонд, таким образом, несколько ухудшил (на 0,1 п. п. по сравнению с июльскими оценками) свой прогноз по мировому ВВП на 2021 год и оставил без изменения прогноз на 2022 год. "Пересмотр в сторону понижения отражает ухудшение ситуации для развитых экономик, что частично объясняется нарушениями в цепях поставок, а также для развивающихся стран с низким уровнем дохода - во многом из-за ухудшающейся ситуации с пандемией", - поясняется в документе.

При этом после 2022 года, согласно прогнозу МВФ, рост мирового ВВП замедлится и составит в среднесрочной перспективе приблизительно 3,3%.

В целом фонд отмечает, что мировая экономика восстанавливается, несмотря на некоторое ухудшение ситуации с пандемией коронавируса. "Быстрое распространение штамма "дельта" и угроза появления новых штаммов усилили неопределенность относительно того, как быстро пандемия может быть преодолена", - говорится в публикации.

Экономисты отмечают также в последние месяцы рост инфляции "в Соединенных Штатах, а также в некоторых странах с формирующимися рынками и развивающихся странах". Тем не менее, согласно прогнозу экспертов МВФ, эти показатели должны нормализоваться. "Согласно базовому прогнозу, в большинстве стран инфляция, как ожидается, в 2022 году опустится до уровня, который наблюдался до пандемии, когда будет устранено несоответствие между спросом и предложением", - отмечают они.

Кроме того, все более заметным становится разрыв между различными категориями стран, отмечают в МВФ. "Доступ к вакцинам и ранние меры поддержки [экономики] являются основными определяющими факторами этого разрыва", - считают специалисты фонда.

Данные по странам

Специалисты МВФ ожидают роста ВВП стран с развитой экономикой на 5,2% (ухудшение на 0,4 п. п. по сравнению с июльскими прогнозами) в 2021 году, а в 2022 году - на 4,5% (улучшение на 0,1 п. п.). Среди стран этого блока самый большой рост в 2021 году ожидается у Великобритании (6,8%), на втором месте идет Франция (6,3%), а на третьем - США (6%). В среднем по еврозоне рост составит 5%. При этом в 2022 году на первое место выйдет Испания (6,4%), на второе - США (5,2%), а Великобритания сместится на третье (5%).

Рост ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран ожидается на уровне 6,4% в 2021 году (улучшение на 0,1 п. п. по сравнению с июльскими прогнозами), а в 2022 году - 5,1% (ухудшение на 0,1 п. п.). Среди этих стран крупнейший рост ожидается у Индии (9,5%), затем идут Китай (8%) и Мексика (6,2%). В следующем году Индия также сохранит первое место (8,5%), а Китай - второе (5,6%), а вот не третьем окажется уже Саудовская Аравия (4,8%).

На постсоветском пространстве наиболее высокие темпы роста ВВП в текущем году ожидаются в Эстонии (8,5%), Грузии (7,7%) и Армении (6,5%). Наиболее низкие темпы роста МВФ прогнозирует в Киргизии и Белоруссии (2,1%). ВВП Казахстана, по оценкам экспертов фонда, в 2021 году увеличится на 3,3%, Таджикистана - на 5%, Узбекистана - на 6,1%, Украины - на 3,5%.

Экономика Венесуэлы, как полагают эксперты МВФ, сократится на 5% в нынешнем году и на 3% в следующем году. При этом в 2020 году ВВП страны, по оценкам фонда, упал на 30%. Инфляция в Венесуэле в нынешнем году ожидается на уровне 2,7 тыс. процентов.

МВФ в нынешнем докладе воздержался от каких-либо прогнозов по росту экономики Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). "Для Афганистана все прогнозы на 2021-2026 годы не указаны из-за необычайно высокой степени неопределенности", - говорится в тексте.