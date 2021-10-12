Завод "Клаас" на Кубани в этом году произведет больше комбайнов, чем головное предприятие

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Краснодарский завод "Клаас" в этом году планирует впервые произвести более 1 тыс. комбайнов, что превышает показатели головного предприятия в Германии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации региона по итогам встречи губернатора с руководством завода.

"Мы стремительно развиваемся в крае. Обязательства, которые взяли на себя по СПИК (специальный инвестиционный контракт), уже перевыполнили. В этом году впервые произведем свыше тысячи комбайнов - больше, чем на головном предприятии. И все это с нуля, но благодаря постоянной поддержке краевой власти", - приводит пресс-служба слова генерального директора завода "Клаас" в Краснодаре Ральфа Бендиша.

В пресс-службе уточнили, что завод является крупнейшим производителем зерноуборочных комбайнов и тракторов в регионе.

"Во многом благодаря заводу в крае растут темпы производства сельхозмашин - за пять лет почти в 1,5 раза. "Клаас" достигла высокой локализации в производстве комбайнов. Но аграриям для полноценной работы необходима и другая техника. Мы готовы сделать все необходимое, чтобы компания развивалась, а именно - помогать в расширении и локализации производства тракторов в крае", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собран рекордный урожай зерновых - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.