Новая сеть продуктовых магазинов-дискаунтеров "Продскладъ" появилась в Москве и области

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новая сеть продуктовых магазинов-дискаунтеров "Продскладъ" открылась в Москве и Подмосковье, говорится на сайте компании.

"Продскладъ" - это современный формат магазина-дискаунтера с высоким уровнем сервиса, разнообразным ассортиментом товаров и качественными продуктами по низким ценам", - говорится на сайте сети.

Сейчас в сети работает один магазин на Мичуринском проспекте в Москве, еще по одному - в Щелковском районе Подмосковья и в Балашихе, следует из данных Instagram-аккаунта ретейлера.

12 октября об открытии магазинов-дискаунтеров "Продскладъ" написала газета "Коммерсант". По данным издания, продовольственный дискаунтер открывает сеть "Авоська".

Как сообщается на сайте ретейлера,"Авоська"- один из крупнейших розничных операторов Москвы, Московской области, Твери. Сеть начала работу с 1999 года. На сегодняшний день под торговой маркой "Авоська" работают более 53 универсамов.