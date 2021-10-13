Сказки Севера и бурятский хендмейд: как развивается этнобизнес в эпоху зумеров

Основатели мастерской "Северная сказка" в Якутии Сардана и Вячеслав Сукуловы и руководитель этномаркета Zam Арюна Цыбикова рассказали ТАСС о том, как самобытный мастер может стать резидентом бизнес-инкубатора и сделать успешный проект из домашнего хобби, а также как создать первый в стране этномаркет, одежду из которого будут носить первые лица республики и голливудские звезды

Где и когда появился народ, называемый эвенками, до сих пор неясно. Считается, что первые эвенки, или по-другому тунгусы, появились еще в первом тысячелетии нашей эры.

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Русский прозаик и поэт Александр Радищев (наиболее известен по произведению "Путешествие из Петербурга в Москву" — прим. ТАСС) в XVIII веке в материалах о Тобольском наместничестве описывал эвенков как очень радушных хозяев со своими необычными традициями. У них был обычай "угощать приезжего или паче приятеля тем, что лучшее есть в доме", при этом во время готовки изготавливая лук и стрелы, чтобы не обидеть духов. Среди современных эвенков распространено православие, но также до сих пор сохранились культы духов. К этому коренному народу относится и предпринимательница из Якутска Сардана Сукулова. Изначально она пошла по стопам родителей — в ее семье почти все педагоги. Девушка стала учителем технологии. Как признается Сардана, даже будучи совсем взрослой и уже выбрав профессию, она не забывала свое детское увлечение народным творчеством эвенков. Его привила мама. К тому же, несмотря на современную городскую жизнь, в семье чтили традиции предков. Например, всегда отмечали бакалдын. Этот праздник символизирует общую большую встречу людей, семей и родовых племен после долгой и суровой северной зимы. Такое собрание сулило возрождение природы после долгих холодов.

Описание Сардана Сукулова © Личный архив Сарданы Сукуловой

"Моя тетя основала этномузей в городе Томмоте (находится в Алданском районе Республики Саха — прим. ТАСС). Я родом оттуда. Поэтому с самого детства делала различные поделки и помогала участвовать в различных ярмарках и выставках. Потом работала в школе, но не самореализовывалась. И вот начала для себя понимать, что в 22 года хочу больше ярких моментов в жизни", — вспоминает Сардана. Сначала девушка, просто помогая родным и немного спасая себя от хандры, в оставшееся свободное время делала этнокукол, а также магниты и брелоки с символикой коренных народов Севера. Потом поделок стало больше, временами доход Сарданы от этого увлечения превышал учительскую зарплату. И девушка решила пойти учиться кукольному мастерству на профессиональные курсы. Сам себе эвенк Первые шаги в собственный бизнес были сделаны в 2017 году. Сардана вылепила из полимерной глины кочевую семью эвенков: дедушку Дабдуку (в переводе с эвенкийского "победа") с бабушкой Айнаной ("прекрасная"), охотника Тыманча ("утренний") и его жену Синильгу ("снег") с ребенком в люльке. Эта работа так понравилась обычным людям, а потом и профессиональному сообществу, что сарафанное радио помогло добиться всероссийского признания.

Описание Куклы кочевой семьи эвенков © Личный архив Сарданы Сукуловой

"Куклы, по мнению тех, кто смотрел, получились настолько живыми и самобытными, что в качестве достижений народных промыслов их стали представлять на различных выставках", — отмечает Сардана. Это позволило ей запустить уже свои мастер-классы. А в 2018 году муж девушки Вячеслав Сукулов, заметив серьезный спрос на такой этнопродукт от многих компаний, предложил открыть ИП. Помимо физических продаж, пара рассчитывала принимать участие в профильных госзакупках. Ставка была сделана верно, вскоре о предприятии супругов узнали в одном из самых посещаемых туристических мест Якутска — этнографическом центре "Чочур Муран". Заключили договор о поставке сувенирной продукции — магнитов, брелоков, панно и кукол. Бизнес-инкубатор в помощь народному промыслу По словам предпринимательницы, одним из самых важных этапов в становлении ее дела стало резидентство в бизнес-инкубаторе якутского центра "Мой бизнес". Ее сфера — это больше про креатив и творчество, а инкубатор дал ей практические навыки маркетинга и профессиональной упаковки продукта. Помимо этого, Сардана арендует там офис на льготных условиях — в первый год 10% от первоначальной стоимости, во второй — 20%, в третий — 30%. "Без инкубатора мы бы не осмелились сделать многих шагов. Благодаря обучению у нас появились инструменты, которые работают уже сейчас, например, мы научились вести соцсети и быстро обрабатывать запросы клиентов. До этого у нас не было понимания, как на своем уровне сделать это максимально эффективно", — поясняет предпринимательница.

Описание Сардана и Вячеслав Сукуловы © Личный архив Сарданы Сукуловой

Сардана добавляет, что творческому человеку очень сложно делать профессиональный упор на развитие своих предпринимательских навыков ввиду других ориентиров — материальные ценности здесь отходят все-таки на второй план. После инкубатора ежемесячная выручка у предпринимательницы увеличилась с 20 тыс. до 50 тыс. рублей в среднем — основной сбыт идет через Instagram и "ВКонтакте". Еще Сардана с мужем придумали идею: писать в социальных сетях "маленькую историю" каждого сувенира. А общее название бренда для всех продуктов выбрали соответствующее — "Северная сказка".

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"Например, мы рассказываем про северяночку — хранительницу очага. Так, эти истории становятся не просто сувенирами, а талисманами и оберегами. Они, кстати, тоже возникли благодаря обучению. Это стало нашей визитной карточкой. Людям нравится быть частью большего, чем просто покупка, а быть частью истории — это всегда намного интереснее", — поясняет Вячеслав Сукулов. Основную линейку продукции (куклы, брелоки, магниты, панно, кулоны из кожи и меха) Вячеслав и Сардана делают вдвоем, а семья помогает частично. Так, мама девушки, будучи мастером народно-художественных промыслов, вышивает для них картины гладью с народными сюжетами и делает национальные украшения из бисера. А ее папа — мастер по изготовлению народно-шумовых инструментов. Он изготавливает для мастерской музыкальный инструмент из копыт оленя — томран, тот, по легенде, отгоняет злых духов и излечивает больных — и курительные трубки из березового корня.

Впрочем, спросом пользуется не только ручной труд. В прошлом году мастерская начала делать кружки с иллюстрациями графического дизайнера Дианы Полятинской. Сначала спрос решили протестировать на маленькой партии в размере 36 кружек, сделав заказ у сторонней компании. Когда отклик от покупателей стал значительным, предприниматели решили попробовать сами: купили термопресс и начали производить продукт уже в своей мастерской. Китай и пандемия В 2020 году семейная мастерская Сукуловых прошла сертификацию местного Министерства предпринимательства для проекта "Сделано в Якутии" и получила соответствующий товарный знак, который позволял торговать продукцией на официальном маркетплейсе местных товаров. Супруги стали ориентироваться на китайский рынок. "По ценовой политике китайцы, конечно, выигрывают. Они сразу запускают массовое производство и много копируют. Но мы с ними не конкурируем, у нас самобытный уникальный продукт с историей, передающей культуру наших арктических народов через ручной труд. Поэтому у нас есть свой покупатель", — объясняет Сардана. Предприниматели признаются: в момент, когда случилась пандемия, первые три месяца оказались самыми тяжелыми. Ведь их бизнес целиком завязан на туризме. Многие маленькие самобытные мастерские тогда закрылись. Но Сукуловым повезло, они получили господдержку. "Мы попали в перечень пострадавших отраслей, поэтому у нас были налоговые и арендные послабления. Это помогло нашему бизнесу выжить", — вспоминает Вячеслав.

Постепенно продажи через соцсети снова наладились, а продукция предпринимателей появилась в других главных туристических точках города — Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского и в "Царстве вечной мерзлоты". Сегодня ежемесячная выручка "Северной сказки" в среднем составляет 70 тыс. рублей. Кроме того, у предпринимателей есть магазины на таких крупнейших маркетплейсах, как AliЕxpress, Etsy, Live master. А заказы поступают даже из Австралии, Франции и Канады. Но предприниматели надеются, что смогут в скором времени выйти с более серьезной заявкой на мировые рынки. Бурятский хендмейд Предпринимательница из Бурятии Арюна Цыбикова прежде, чем основать свой бизнес, сначала поработала какое-то время на госслужбе в Москве. А в 2014 году уволилась, по ее словам, "не чувствовала ценности того, чем занималась". В 2015 году она решила уехать в кругосветное путешествие по миру и, посещая разные страны, сталкивалась с тем, что в основном ее "принимали за китаянку". Когда она пыталась рассказать о своем происхождении, почти все не понимали, "кто такие буряты и где эта республика находится". "Я понимала, что Бурятии вообще нет на карте мира. И чаще всего люди не знают, что это за народ. И эта тема с моими корнями стала так "царапать изнутри", что я решила вернуться на малую родину и заняться там развитием бренда нашей республики через изделия местных мастеров", — вспоминает Цыбикова.

Описание Арюна Цыбикова © Личный архив Арюны Цыбиковой

В 2016 году она приехала в Улан-Удэ, где благодаря связям начать бизнес было проще, к тому же семья поддержала решение девушки вернуться. "В сувенирных лавках в то время в основном были китайские и монгольские товары. Я стремилась создать комьюнити, которое бы ценило местное производство. У нас ведь большая история ремесленничества. И я хотела дать этот импульс, чтобы труд современных мастеров ценился в денежном выражении", — поясняет Арюна. При этом она хотела, чтобы и мастера научились создавать качественные продукты, востребованные рынком. В апреле 2018 года девушка начала работать над проектом. Она планировала открыть культурный арт-центр, где будет маркет, лекторий и кафе, а также можно почитать книги о бурятской культуре, приобрести оригинальную сувенирную продукцию и предметы искусства.

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"Я хотела сделать полезный проект, больше, чем просто магазин. Точку притяжения, где посетители могут узнать новое, приятно провести время и впоследствии стать нашими покупателями", — подчеркивает предпринимательница. Арюна для своего проекта начала выискивать на различных ярмарках и профильных выставках "своих мастеров". "Я искала тех, кто мыслит современно и открыто. Тех, кто через свое творчество и продукт, а не промышленное производство призывают идти дальше, глубже", — поясняет предпринимательница. Как только она собрала первые контакты и заключила договоренности, началась физическая подготовка к проекту. Первоначальные инвестиции в проект составили 4 млн рублей — с деньгами помогла семья. Основные средства пошли на интерьер и создание пространства этномаркета, которое девушка арендовала рядом с "местным Арбатом" — улицей Ленина. Проект Арюна назвала Zam, что по-бурятски означает "путь". К нему на старте присоединилось порядка 20 мастеров. Девушка до сих пор помнит свой первый пост. "Первая моя фотография в Instagram была, где я в пустом помещении. В посте я просто представилась и сказала, что хочу сделать этномаркет, объединив творчество местных мастеров и традиции. Людям в итоге понравилось наблюдать за процессом, видеть все шероховатости и проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Так у меня набрались первые 5 тыс. подписчиков", — вспоминает Арюна. По ее словам, подписчики и волонтеры стали первыми амбассадорами проекта. Многие из них пришли на открытие, следя за активностью на странице. Но предпринимательница нашла способ и привлечь посетителей "с улицы".

Описание Этномаркет Zam © Личный архив Арюны Цыбиковой

"Я знала, что для людей, проходящих мимо по улице, идеально работают наши окна и витрина — там я поставила красивую бурятскую девушку с национальным хадаком (длинный узкий платок, знак почтения, дружбы и благих пожеланий в Бурятии — прим. ТАСС). А еще сделала штендеры в виде грифельных досок, на которых писали мелом. У нас играла красивая, современная, этническая музыка из колонок — все вместе дало эффект", — поясняет Арюна. Цитаты и светлые помыслы При этом предпринимательница признается, что вначале смотрела на свой проект Zam, будучи "в розовых очках". Она не понимала, как формировать ассортимент этномаркета, там было все подряд — и скульптуры за 300 тыс. рублей, и книги о национальной культуре, и бурятский хендмейд, и локальные продукты. "Когда мы были на старте, я хотела делать что-то полезное. Потом я поняла, что надо кормить всех сотрудников, которые из волонтеров перешли в штат. Поэтому, чтобы повысить продажи, мы начали креативить и запустили ежедневник с цитатами бурятских писателей. Он стал хитом и сейчас готовится к перевыпуску в пятой редакции", — рассказывает девушка.

Описание Свитшоты и футболки с надписью "Боишься — не делай. Сделал — не бойся" на бурятском © Личный архив Арюны Цыбиковой

Идея "зашла", и дальше команда решила создать принт, который можно было наносить на предмет гардероба, и придумала футболку с цитатой, которую в свое время приписывали Чингисхану: "Боишься — не делай. Сделал — не бойся". Футболка мгновенно стала бестселлером — продано уже более 8 тыс. штук. Следующий принт предпринимательница сделала с надписью "Светлые помыслы" на бурятском. Пандемийный приход По словам предпринимательницы, первый "ковидный год" оказался очень сложным, но пережить его помогли сотрудники. "Границы закрыли, наш магазин закрыли. Продаж не было, и не было источника дохода. Помню, как от бессилия плакала в окружении своего коллектива, сидя на подоконнике нашего магазина. Я не создала резерв в тот момент и не могла платить им зарплаты. И команда меня поддержала, сказав, что готовы работать бесплатно, пока все не наладится, и мы точно придумаем что-то и "прорвемся". И это был такой заряд веры в наше дело, что я осознала — надо оправдать доверие коллег", — говорит Арюна.