В СФ заявили, что инвестквоты на вылов рыбы могут негативно повлиять на прибрежные регионы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Реализация второго этапа программы инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов, а также расширение механизмов инвестквот может привести к снижению доходов прибрежных регионов России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"Отдельные регионы прибрежные выразили опасения в том, что проведение второго этапа программы инвестиционных квот при сохранении прежнего условия уменьшают в ряде случаев ресурсную обеспеченность предприятий, уже реализующих инвестиционные проекты, снизит уровень их финансовой стабильности и устойчивости <…> Ими отмечается, что расширение механизма инвестиционных квот может привести к сокращению ресурсного обеспечения и снижению доходов прибрежных субъектов Российской Федерации, а также к банкротству средних и малых предприятий", - сказал он на круглом столе "О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов" в Совфеде.

Приводя слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, Майоров отметил, что реализация второго этапа инвестквот может увеличить потери рыбохозяйственного комплекса региона до 500 тыс. тонн суммарно с первым этапом, что составляет треть всех уловов камчатских предприятий. "После ввода в эксплуатацию всех объемов инвестиций, построенных в рамках первого этапа программы инвестквот и последующего перераспределения квот водных биоресурсов между его участниками, ресурсное обеспечение рыбохозяйственного комплекса Камчатского края может сократиться на 13%", - добавил Майоров со слов Солодова.

Реализация второго этапа программы квот также может дестабилизировать ситуацию в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области, считает заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова. "Суммарная потребность в охлажденном сырье тресковых видов рыб для того, чтобы обеспечить работой все указанные мной предприятия и суда, составляет порядка 110 тыс. тонн в год. Поэтому мы считаем, что могут сложности возникнуть с удовлетворением потребностей в том числе береговых предприятий", - добавила Кузнецова.

О втором этапе программы инвестквот

В настоящее время, по словам Майорова, ведется подготовка предложений по внесению изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов для проведения второго этапа программы инвестквот и выделения дополнительно 20% из общего объема квот на инвестиционные цели - обновление и строительство флота и рыбоперерабатывающих заводов. Реализацию этапа по распределению инвестквот планировалось начать с 2023 года, но "с учетом целесообразности наращивания рыбоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке в настоящее время прорабатывается решение о возможности начала реализации указанного этапа с 2022 года".

"На сегодняшний день заключено 79 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, из которых 55 договоров под строительство рыбопромысловых судов. 30 для Дальневосточного и 25 для северного рыбохозяйственных бассейнов. А также 24 договора под строительство новых рыбоперерабатывающих заводов. 13 на дальневосточном и 11 на северном рыбохозяйственном бассейне. Общий объем привлекаемых инвестиций составил 210 млрд рублей. В настоящее время построено и сдано заказчикам пять судов и 20 заводов", - сказал Майоров.