Чернышенко: программы допобразования запустят для сотрудников карбоновых полигонов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дополнительные образовательные программы для сотрудников карбоновых полигонов будут запущены в России, только на начальном этапе отрасли требуется несколько сотен таких специалистов. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что создание карбоновых полигонов является мировым трендом. В России они только начинают развиваться, в рамках пилотного проекта в этом году изначально планировалось создать восемь полигонов. Но в августе этого года было решено расширить сеть таких территорий до девяти - в число новых участников включен полигон в Московской области на базе Центра МГУ им. М. В. Ломоносова "Чашниково".

"В ближайшее время количество пилотных площадок для создания карбоновых полигонов расширится до 14. Для их работы нужны высококвалифицированные кадры. По предварительным оценкам, только на начальном этапе отрасли требуется несколько сотен специалистов с узкопрофильной компетенцией. Поэтому запуск дополнительных образовательных программ на базе российских вузов актуален как никогда", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Программы появятся в Тюменском государственном университете, Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Югорском государственном университете. Набор в группы уже стартовал. Ряд других высших учебных заведений страны также планируют в ближайшее время введение программ дополнительного образования для сотрудников карбоновых полигонов.

Система карбоновых полигонов создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Пилотный проект Минобрнауки стартовал в начале этого года. В августе был открыт первый в стране полигон Западно-Сибирского научно-образовательного центра на биостанции "Озеро Кучак" в Тюменской области. До конца года в России будут открыты еще несколько карбоновых полигонов в Екатеринбурге, Калининграде и Геленджике.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. Реализация пилотного проекта проходит в девяти регионах (Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Республика Татарстан, Московская область).