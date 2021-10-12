В Минфине заявили, что российский рынок акций достиг высокой степени эффективности

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций достиг высокой степени эффективности , сообщил на открытой лекции "Цифровизация финансовых рынков" на факультете международного бизнеса и делового администрирования МГИМО замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Бывают разные степени эффективности финансового рынка - низкая, средняя и полная. Полная - это когда никакое новое событие финансового рынка не может серьезно устойчиво повлиять на котировки финактивов. Российский фондовый рынок вошел в его основной части вошел в сильную степень эффективности", - сказал он.

По словам Моисеева, для рынка финансовых активов существует ключевой показатель - облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком до погашения 10 лет. Это один из самых ликвидных инструментов с точки зрения управления рисками процентными ставками. Он напомнил, что когда ЦБ РФ неожиданно для рынка весной этого года повысил ставку, то доходность по таким облигациям "дернулась" немного вверх, а потом вернулась обратно.

"Она как была 7%, так весь год почти и оставалась. Но год назад она была 6%. Все говорили, что рынок понял заранее, что повышение ставок неизбежно, и переоценил эту бумагу задолго до того, как ЦБ начал реально это делать. Это значит, что рынок достиг такой степени эффективности. Что такое пузырь? Это когда неожиданное событие <…> Сейчас при процессе ценообразования мы понимаем, что должно сколько стоить", - сказал Моисеев.

Он добавил, что российский рынок акций сейчас находится на максимумах в рублях, но если переоценить его в иностранной валюте, то выяснится, что до максимума он еще не дошел, даже при том, что экономика в РФ в целом переоценилась после падения курса рубля. "Поэтому можно сказать, что рост на российском рынке носит характер еще вполне органичный", - заключил замминистра.