Вылов скумбрии в России в 2021 году вырос более чем в два раза

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вылов скумбрии в России в 2021 году увеличился более чем в два раза, а вылов сардины иваси снизился. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины иваси, скумбрии и сайры по состоянию на 12 октября 2021 года составил более 171 тыс. тонн. Основную долю вылова составляет сардина иваси - 131 тыс. тонн, что на 58 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Объем добычи скумбрии вырос более чем в 2 раза (на 21 тыс. тонн) - до 40 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что на промысле тихоокеанского кальмара освоено 4,76 тыс. тонн, сайры - почти 450 тонн. В настоящее время на промысле сардины и скумбрии работает 24 крупно- и среднетоннажное судно под российским флагом, еще 14 работают на вылове тихоокеанского кальмара. На промысле сайры работают три судна.