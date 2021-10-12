Французские стартапы представили на Урале проекты в космической отрасли и энергосбережении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Проекты в области оптимизации энергетического процесса, космической отрасли, недвижимости представили семь французских стартапов на форуме "Трианон Стартап", который открылся во вторник в Екатеринбурге. Темой форума заявлен обмен "зелеными технологиями", с российской стороны в нем принимают участие 11 компаний.

"Трианон Стартап" - пилотный региональный проект российско-французской платформы "Трианонский диалог", основанной президентами двух стран, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Форум по обмену "зелеными технологиями" между крупными компаниями и стартапами двух стран приурочен к году сотрудничества России и Франции.

"Мы знаем, что французское правительство взяло курс на лидерство в вопросах развития "зеленых технологий", и нам интересен путь, который французские предприятия уже прошли. Вместе с тем французская сторона отмечает высокий интерес и к российским ноу-хау в области экологии", - сказал на открытии форума министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Член координационного совета "Трианонского диалога" и основательница форума Trianon Startups Шателяр Орьяль сообщила журналистам, что одним из перспективных направлений сотрудничества в сфере "зеленых технологий" считает "применение энергии кислорода для запуска в космос". В частности, компания Zephalto предложила на форуме свои разработки в сфере космического туризма на стратосферном воздушном шаре. В свою очередь Козлов отметил, что у Свердловской области большие планы по взаимодействию с Тулузой по усилению кооперации в авиакосмической отрасли, учитывая, что на Урале находится производитель титана корпорация "ВСМПО-Ависма".

Ранее форумы "Трианон Стартап" проходили в Версале и Москве. Следующий запланирован в Тулузе, по словам Козлова, он может состояться до конца 2021 года.