Москва планирует потратить на развитие транспорта более 2,5 трлн рублей в 2022-2024 годах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 2,5 трлн рублей планируется потратить из бюджета столицы на развитие транспортной системы в 2022-2024 годах. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"90% расходной части бюджета будет направлено на реализацию приоритетных городских программ развития здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия, социальной поддержки и других. <...> Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов: развитие транспортной системы в 2022 году - 823 млрд рублей, за три года (2022-2024 годы) - более 2,509 трлн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Общий объем расходов по государственным программам в 2022 году составит 3,321 трлн рублей, в 2022-2024 годах - более 9,923 трлн рублей. Удельный вес расходов по госпрограммам в общем объеме расходов составит 91,4% и 90,7% соответственно.

"Развитие здравоохранения в 2022 году - 499,2 млрд рублей, за три года - 1,382 трлн рублей; с учетом средств ОМС в 2022 году - 826,4 млрд рублей, за три года - почти 2,42 трлн рублей. Социальная поддержка жителей в 2022 году - 602,9 млрд рублей, за три года - почти 1,84 трлн рублей. Развитие образования в 2022 году - 463,4 млрд рублей, за три года - более 1,389 трлн рублей", - сообщили в мэрии.

Кроме того, столичное правительство в 2022-2024 годах планирует потратить бюджетные средства на госпрограммы "Жилище" (269,2 млрд рублей в 2022 году, 869 млрд рублей - за три года), "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" (82 млрд рублей в 2022 году, 237,6 млрд рублей - за три года), "Развитие цифровой среды и инноваций" (139,5 млрд рублей в 2022 году, 413,5 млрд - за три года), "Развитие городской среды" (106,9 млрд рублей в 2022 году, 334 млрд - за три года), "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" (99,6 млрд рублей в 2022 году, 310,1 млрд - за три года). Также запланированы расходы на реализацию госпрограмм столицы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность" (89,9 млрд рублей в 2022 году, 215,6 млрд - за три года), "Спорт Москвы" (68 млрд рублей в 2022 году, 200,5 млрд - за три года), "Безопасный город (45,4 млрд рублей в 2022 году, 133,4 млрд - за три года), "Градостроительная политика" (32 млрд рублей в 2022 году, 89,5 млрд - за три года).

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.