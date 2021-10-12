Стоимость алюминия поднялась выше $3100 за тонну впервые с июля 2008 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торговой сессии на Лондонской бирже металлов (LME) преодолела отметку в $3100 за тонну впервые с июля 2008 года, следует из данных биржи.

По данным на 16:43 мск, цена алюминия росла на 1,6%, в моменте достигая $3112,5 за тонну. К 16:45 мск стоимость металла замедлила рост и составляла порядка $3110 за тонну.

На фоне роста котировок на алюминий акции En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") в ходе торгов на Московской бирже росли на 6%, до 908 рублей за акцию. При этом в пике ценные бумаги компании достигали 945 рублей за акцию. В то же время акции "Русала" снижались на 0,15%, до 76,89 рубля за штуку.