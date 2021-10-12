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Правительство не планирует отменять запрет на расчеты в криптовалюте в России

Граждане могут покупать, пользоваться электронными кошельками за пределами страны

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство не планирует менять ситуацию с запретом на расчеты в криптовалюте на территории РФ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Расчеты на территории РФ запрещены. При этом граждане могут покупать, пользоваться электронными кошельками за пределами РФ. Так оно пока, я думаю, и останется", - сказал Моисеев.

Он добавил, что менять данную ситуацию не планируется.

С 1 января 2021 года на территории России криптовалюта признана имуществом. Это позволяет официально заключать с ней сделки. Такая возможность у россиян появилась благодаря закону "О финансовых цифровых активах". Однако документ запрещает использование криптовалют в качестве средства платежа.

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