Ежегодные расходы на социальные мероприятия в Москве составят более 1,9 трлн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проектом бюджета Москвы планируется направить более 1,9 трлн рублей в год на социальные мероприятия, в том числе на поддержку жителей столицы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Проект бюджета на 2022-2024 годы обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение поддержки жителей города. Расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более 53% расходов городского бюджета или более 1,9 трлн рублей в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2022 году составит около 2,3 трлн рублей. Кроме этого, в следующем году расходы социальной направленности увеличится на 8,4%, что в 2,2 раза выше ожидаемого уровня инфляции.

"Увеличиваются расходы на государственные программы развития здравоохранения (+7,0%, а с учетом средств ОМС +8,6%), образования (+8,1%), культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия (+10,0%), социальной поддержки жителей (+5,5%), спорта (+17,0%)", - добавляется в материале.

Расходы на программу "Столичное здравоохранение" в 2022 году составят 499,2 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с 2021 годом, а с учетом средств ОМС они составят 826,4 млрд рублей. Более того, в следующем году будет расширена программа лекарственного обеспечения больных с онкологией и увеличится перечень предоставляемых бесплатно лекарств для граждан, страдающих ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, а также глаукомой и катарактой.

Также в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки москвичей, в том числе на доплаты к пенсиям, минимальный размер которой будет увеличен с 20 222 до 21 193 рублей в месяц, льготы на проезд в общественном транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарственное обеспечение. Таким образом расходы на эти цели увеличатся на 6,1% по сравнению с 2021 годом.

Повышение зарплаты в бюджетной сфере

"В 2022 года будут увеличены фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит поднять заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников в среднем на 4,8%, что выше уровня инфляции (3,8%)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в бюджете в 2022 году предусмотрено 9,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты врачам, получившим статус "Московский врач", "Московская медицинская сестра", а также отдельным категориям медицинских работников. Еще в следующем году 18,3 млрд рублей будет направлено на специальную надбавку к заработной плате учителей за работу в Московской электронной школе и вознаграждение за классное руководство.

Более того, в 2022 году на строительство социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы запланировано 150 млрд рублей. Всего за три года будет построено свыше 210 социальных, культурных, спортивных объектов и объектов обеспечения безопасности проживания граждан.