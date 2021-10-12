Югра разработала модель для отслеживания работы системы ТКО с использованием нейросетей

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа создали финансово-экономическую модель для отслеживания работы системы твердых коммунальных отходов в регионе. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова на Российском экологическом форуме.

"Мы создали межведомственную рабочую группу, которая разработала финансово-экономическую модель [в сфере ЖКХ]. Мы ее будем перезапускать на самообучаемость, будем использовать нейронные сети. <…> Она откроет всех участников и каждое звено, и мы объективно и достоверно будем понимать, есть или нет причина для того, чтобы реагировать на деятельность субъектов, участвующих в решении этих задач (работе системы ТКО)", - сказала глава региона во время пленарной сессии.

По ее словам, основной показатель, к которому привязана данная финансово-экономическая модель, платежи населения и юридических лиц. "Это, на мой взгляд, самый верный маяк", - добавила Комарова.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология", на исполнение которого в России планируется направить 4,041 трлн рублей. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.

Всего в Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных полигонов - в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Их общая мощность составит 590 тыс. т отходов в год. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске. Как ранее сообщал замгубернатора Югры Алексей Забозлаев во время конгресса "Российская неделя ГЧП", власти ХМАО оценили инвестиции в создание системы обращения с отходами в регионе в 13 млрд рублей.