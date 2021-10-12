Дума обсудит возможность индексации пособий на фактическую инфляцию

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Государственная дума обсудит возможность индексации других пособий, помимо материнского капитала, на уровень фактической инфляции. Об этом заявил журналистам во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что глава государства Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы восьмого созыва, отметил нарастающую инфляцию и предложил в связи с этим индексировать материнский капитал на уровень фактической инфляции.
"Мы однозначно будем эти вопросы обсуждать и рассматривать и в другой части. Потому что это вопросы и других пособий, других выплат. Нам вместе с правительством надо проанализировать те темы, которые требуют корректировки в связи с ростом инфляции", - сказал Володин.
Во вторник Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы VIII созыва напомнил, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции. Президент подчеркнул, что в бюджете достаточно средств для реализации этих целей. Кроме того, глава государства предложил уже с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год и попросил депутатов принять необходимые изменения в закон.
Президент отметил, что инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%, подчеркнув, что ее повышение сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения, и на это необходимо реагировать.