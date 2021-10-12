Дума обсудит возможность индексации пособий на фактическую инфляцию

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы восьмого созыва, отметил нарастающую инфляцию и предложил в связи с этим индексировать материнский капитал на уровень фактической инфляции.

"Мы однозначно будем эти вопросы обсуждать и рассматривать и в другой части. Потому что это вопросы и других пособий, других выплат. Нам вместе с правительством надо проанализировать те темы, которые требуют корректировки в связи с ростом инфляции", - сказал Володин.

Во вторник Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы VIII созыва напомнил, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции. Президент подчеркнул, что в бюджете достаточно средств для реализации этих целей. Кроме того, глава государства предложил уже с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год и попросил депутатов принять необходимые изменения в закон.

Президент отметил, что инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%, подчеркнув, что ее повышение сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения, и на это необходимо реагировать.