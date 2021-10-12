Регионы будут получать поддержку по программе "Мобильный город" с учетом объемов бюджетов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Поддержку регионов по федеральной программе "Мобильный город" планируют дифференцировать с учетом уровня бюджетной обеспеченности каждого субъекта, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей на форуме "Общественный транспорт".

"На регионы [с высоким уровнем бюджетной обеспеченности] должны быть направлены мероприятия "Мобильного города" в том виде, в котором сейчас они существуют, имея в виду возвратные средства ФНБ. Думаю, на следующем этапе нам придется просто сделать дифференциацию регионов с точки зрения применимости той или иной меры поддержки, которые будут предусмотрены в рамках этого федерального проекта, аккумулирующего "Мобильный город" и текущий федеральный проект о реализации городского пассажирского транспорта в городских агломерациях", - сказал он.

По словам директора департамента, в зависимости от ранжирования, некоторые регионы получат больше льгот, другие - меньше.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что комплексная программа развития общественного транспорта в регионах "Мобильный город" будет разработана до конца года на основе проектов по модернизации транспортной системы в Таганроге, Саратове и Волгограде. Также вице-премьер сообщал, что возвратные средства на обновление подвижного состава общественного транспорта могут выделить регионам из Фонда национального благосостояния. Механизм предоставления и возврата средств должны отработать до конца 2021 года.

В октябре "Мобильный город" вошел в список 42 стратегических инициатив развития страны, которые утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.