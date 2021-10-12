Зеленский анонсировал внедрение на Украине программы по энергосбережению на $11,4 млрд

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет реализовываться масштабная программа по энергосбережению с бюджетом около 300 млрд гривен (почти $11,4 млрд по текущему курсу). Как сообщил во вторник офис главы государства, об этом он заявил по итогам 23-го саммита Украина - ЕС, который состоялся в Киеве.

"У нас есть большая программа по энергосбережению. Это касается не только утепления каждого дома. На эту программу Украине сегодня нужно около 300 млрд гривен - относительно энергосбережения, замены сетей по всей нашей стране. Мы видим, что эту программу можем внедрить", - сказал он. Президент отметил, что при поддержке специалистов, а также финансовой поддержке со стороны ЕС эту программу можно будет внедрить быстрее.

По словам Зеленского, указанная программа начнет реализовываться с 2022 года.

Экономика Украины является одной из самых энергоемких, особенно в сравнении с европейскими странами. На 2014 год, по оценкам специалистов, энергоэффективность экономики страны не превышала 60% от среднего уровня по странам - членам ЕС.