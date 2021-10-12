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Инвестквоты на вылов рыбы позволили привлечь около 34 млрд рублей инвестиций на Камчатке

По данным властей региона, край намерен привлечь в отрасль еще 28 млрд рублей

ТАСС, 12 октября. Реализация первого этапа программы инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов на Камчатке дала возможность привлечь около 34 млрд рублей инвестиций. Планируется, что в регион будут привлечены еще 28 млрд рублей, сообщил во вторник врио председателя правительства - первого вице-губернатора Камчатского края Евгений Чекин.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"[Первый этап квот] привнес много позитивных моментов по обновлению отрасли. На текущий момент уже 34 млрд рублей освоенных инвестиций с перспективами еще привлечь в отрасль 28 млрд", - сказал он, выступая на круглом столе "О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов" в Совете Федерации.

По его словам, также планируется создание примерно 2 тыс. рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в регион почти на 40%.

Сейчас, по словам председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, ведется подготовка предложений для выделения дополнительно 20% из общего объема квот на инвестиционные цели - обновление и строительство флота и рыбоперерабатывающих заводов. Реализацию этапа по распределению инвестквот планируется начать с 2022 года. На данный момент общий объем привлекаемых инвестиций составил 210 млрд рублей, построено и сдано заказчикам пять судов и 20 заводов, заключено 79 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства.

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