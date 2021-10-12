МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Антон Фролов займет пост руководителя "Яндекс.Дзена". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Руководителем "Яндекс.Дзена" станет Антон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвечать за развитие платформы для блогеров и монетизацию контента в "Дзене" станет Ринат Низамов - он пришел из сети городских порталов Shkulev Media Holding", - говорится в сообщении.

Антон Фролов продолжит развивать в "Дзене" новые форматы и сценарии потребления. В свою очередь Низамов будет отвечать за развитие блогеров, а также за привлечение новых популярных авторов в "Дзен" и взаимодействие платформы с медиа. Ранее контентным направлением и работой с сообществом блогеров занимался Александр Соболь.

Уточняется, что Фролов заменит Дмитрия Иванова и Виктора Ламбурта, которые возглавляли платформу с ее основания. В пресс-службе добавили, что они, как и Соболь, займутся новыми проектами в "Яндексе".

Фролов с 2018 года занимался технологическим развитием "Яндекс.Дзена" и совершенствованием его рекомендательной ленты. До этого он несколько лет развивал "Яндекс.Переводчик", а ранее - технологии Anti-Spam в "Лаборатории Касперского".