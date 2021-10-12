В США проверят, наносят ли ущерб поставки нефтепромысловых труб из России

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по международной торговле США проведет оценки того, наносят ли ущерб американским производителям поставки в страну труб, применяемых в нефтяном секторе, из России, Аргентины, Мексики и Южной Кореи. Соответствующее извещение было размещено во вторник в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из этих материалов, цель "предварительного этапа" антидемпинговых проверок - "определить, есть ли обоснованные причины полагать, что промышленности в США нанесен материальный ущерб или есть угроза нанесения материального ущерба, или создание отрасли в США существенно замедлено по причине импорта нефтепромысловых труб из Аргентины, Мексики, России и Южной Кореи". В комиссии допускают, что эта продукция, "предположительно, продается в США по цене, которая ниже справедливой стоимости и, предположительно, субсидируется правительствами России и Южной Кореи".

Комиссия отмечает, что "предварительное решение" по разбирательству должно быть вынесено в течение 45 дней. Далее специалисты должны уведомить о нем министерство торговли к 30 ноября 2021 года.

В документе уточняется, что проверки начаты в связи с подачей петиции рядом американских производителей из штатов Техас, Пенсильвания и Нью-Йорк.