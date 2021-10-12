Дефицит угля в Китае спровоцировал рост цены на алюминий до нового максимума

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Цена на алюминий во вторник впервые с июля 2008 года превысила отметку в $3100 за тонну в ходе торговой сессии на Лондонской бирже металлов (LME). По мнению опрошенных ТАСС аналитиков, рост стоимости алюминия вызван дефицитом энергетического угля в Китае и общим повышением цен на энергоносители.

Рынок алюминия подогревает то, что из-за нехватки угля, который используется в работе электростанций, и, как следствие, ограничения поставок электроэнергии, производство металла в Китае может сократиться, отмечают эксперты. При этом, по мнению некоторых из них, в ближайшей перспективе возможен дальнейший рост цены на алюминий на $100-200.

По данным на 16:43 мск, цена алюминия росла на LME на 1,6%, в моменте достигая $3112,5 за тонну.

Причины роста

"Рост цен на алюминий опережает другие металлы на фоне кризиса в энергетическом секторе Китая, который традиционно полагался на угольную генерацию электроэнергии", - говорит руководитель направления металлургии и горной добычи "Ренессанс капитала" Борис Синицын.

"Производство первичного алюминия основано на электролизе - это энергоемкий процесс, требующий большого количества электричества, - поясняет аналитик. - Поэтому ситуация с ростом цен на уголь, низкими запасами угля на электростанциях, перебоями в поставках электроэнергии на алюминиевые заводы или угля на ТЭС влечет за собой существенный рост себестоимости производства алюминия в Китае как минимум, а как максимум - снижение производства".

"При этом Китай все еще является нетто-экспортером алюминия, так что в случае влияния этих факторов не только на себестоимость, но и на производство, доступность алюминия у основных стран-импортеров может значительно снизиться", - добавляет Синицын.

"С учетом ожиданий рынка по дефициту электроэнергии в Китае, ожидается сокращение производства алюминия и возможный дефицит металла", - соглашается с Синицыным руководитель Управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

"Помимо этого, рынок закладывает возможное повышение цен на электроэнергию как в самом Китае, так и в Европе, что приведет к росту себестоимости производства алюминия, - говорит аналитик. - Электроэнергия составляет от 30% до 50% себестоимости тонны первичного алюминия для большинства производителей".

"Максимальные спотовые цены на алюминий достигали $3200-3300 за тонну в 2008 году. Тестирование данных уровней в текущей ситуации вполне возможно", - считает Красноженов.

Ситуация в Китае

Ранее ряд регионов Китая ввел ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля в стране и нагрузки на энергосистему.

В конце сентября китайский информационный портал "Цземянь" сообщил, что в 20 регионах КНР была в разной степени ограничена подача электроэнергии.

Китайское экономическое издание "Чжунсин цзинвэй" отметило, что одной из основных причин дефицита электроэнергии стал рост цен на уголь, который, в свою очередь, вызван в том числе ужесточением национальных экологических стандартов. Лицензии многих предприятий по добыче угля истекли, а новые они не могут получить уже около года, поэтому им пришлось остановить работу, сообщало издание.

Еще одной причиной роста цен на уголь в Китае стало сокращение импорта угля из-за перебоев в работе иностранных поставщиков на фоне пандемии, а также снижения пропускной способности таможенных пунктов на границе из-за строгих карантинных мер, отмечало издание.

Цены на уголь в Китае выросли по данным на сентябрь в два раза по сравнению с 2020 годом, сообщала газета China Daily.

Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, китайские власти обсуждают возможность повышения цен на электроэнергию для промышленных потребителей, чтобы справиться с дефицитом предложения.