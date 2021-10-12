"Россети" ожидают включения размера предпринимательской прибыли в тариф в течение месяца

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" ожидает, что вопрос о включении расчетной предпринимательской прибыли в тариф на передачу электроэнергии для формирования дивидендной базы будет решен в течение месяца. Об этом глава компании Андрей Рюмин сообщил в ходе выступления на Всероссийской тарифной конференции.

"Вы прекрасно знаете, что сетевой комплекс сталкивается с такой проблемой, как выплата дивидендов без источника. Мы дивиденды платить должны, а источника и прибыли в тарифе у нас нет. Хотелось бы также сказать, что сетевой комплекс - это единственная отрасль, где именно расчетная предпринимательская прибыль не была утверждена и в тарифном меню отсутствует. Надеемся, что мы сейчас справимся с этой задачей и источник для выплаты дивидендов у нас появится", - пояснил Рюмин.

Он добавил, что в настоящее время прорабатываются последние правки и выразил надежду, что вопрос будет решен в течение месяца.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал идею об учете дивидендов в тарифе на услуги по передаче электроэнергии, ограничив их рост уровнем инфляции.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. По итогам 2020 г. чистая прибыль "Россетей" по МСФО составила 61,18 млрд рублей, выручка - 1,002 трлн рублей. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.