Эксперт сообщил, что на господдержку может претендовать 131 населенный пункт Арктики

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Архангельск, Мурманск, Норильск, Анадырь, Воркута, Дудинка и еще 125 городов и поселков Арктической зоны РФ могут претендовать на меры государственной поддержки как опорные населенные пункты Российской Арктики. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

Информационно-аналитический центр Госкомиссии и институт регионального консалтинга провели исследование и выделили в российской Арктической зоне 131 опорный населенный пункт, чтобы впоследствии для этих территорий могли быть разработаны адресные меры господдержки. В число таких населенных пунктов вошли четыре вахтовых поселка - Сабетта, Варандей, Бованенково и Ямбург.

"Абсолютными лидерами по числу выполняемых функций оказались Архангельск, Мурманск, Надым, Нарьян-Мар, Норильск, Ноябрьск, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Много разнообразных функций выполняют также Анадырь, Воркута, Дудинка, Лабытнанги, Туруханск. Соответственно данные населенные пункты могут претендовать на самый широкий спектр мер поддержки", - сказал собеседник агентства.

Всего авторы исследования проанализировали по 57 критериям 256 населенных пунктов с населением более 500 человек. В числе критериев были такие, как размещение медицинских и образовательных организаций, логистической инфраструктуры, близость к месторождениям, на освоение которых выданы лицензии, и другие показатели. Таким образом, удалось выделить опорные населенные пункты, сгруппировать их по специализации, исходя из которой могут быть выработаны меры господдержки.

"Так, например, Норильск является одновременно опорным в сфере обеспечения внутренней безопасности, грузопассажирским авиаузлом, важным социокультурным центром, включая функции оказания медпомощи, опорным в сфере инновационного и информационного обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, а также как центр обеспечения добывающей промышленности", - отметил Данькин.

Воркута, в отношении которой в последнее время сложился стереотип как об исключительно монопрофильном городе, по мнению авторов исследования, на самом деле многофункциональный транспортный узел, важный центр оказания медицинской помощи. Благодаря расположению крупных баз МЧС это также центр обеспечения внутренней безопасности. Кроме того, город имеет значение в сфере инновационного и информационного обеспечения социально-экономического развития российской Арктической зоны.

Меры поддержки

По словам Данькина, для транспортно-логистических центров в пакете мер господдержки может быть обеспечение безопасной и высококачественной связью, поддержка организации системы мультимодальных перевозок, расширение пропускной способности транспортных узлов, ремонт и строительство дополнительных взлетно-посадочных полос, дополнительных пересадочных узлов.

Минерально-сырьевые центры могут претендовать на содействие созданию новых организаций высшего и среднего специального образования, содействие размещению экспериментальных площадок и испытательных лабораторий, специализированных центров сбора и обработки данных.

Один город может входить в несколько категорий, и соответственно, претендовать на получение пакетов господдержки, например как транспортной системы, так и системы образования.

Значение арктических городов для экономики страны

Господдержка опорным населенным пунктам необходима для того, чтобы они развивались сами и были опорой для развития всей Российской Арктики. Авторы исследования пришли к выводу, что арктические города выполняют важные функции, а существующее в обществе мнение о том, что эти населенные пункты не нужны и могут существовать в режиме вахты, является заблуждением. Без городов, которые существуют на постоянной основе, невозможна современная экономика.

"Важно понимать, что именно города в Арктике служат центрами обеспечения здоровья и качества жизни в целом, сохранения и развития культуры, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Арктические города - это незаменимые центры разработки специализированных технологий освоения Арктики, опытные полигоны. Очень важны города как центры подготовки кадров: обучение уже в условиях Арктики снимает проблему адаптации при наборе работников на предприятия Арктической зоны", - отметил Данькин.

По его словам, есть виды деятельности, которые невозможно и нецелесообразно вести из-за переделов Арктики. Эта деятельность наиболее наукоемкая, исследовательская, сервисная. Она требует близости к производству. Например, система управления в сырьевых отраслях должна быть максимально близка к районам добычи. Размещение управленческих структур компаний-недропользователей непосредственно в арктических городах - залог эффективности развития минерально-сырьевых центров Арктики.

"Таким образом, арктические города - критически важный элемент экономической системы Арктики, своего рода "движок" ее развития. Они делают возможным запуск и поддержку ресурсных проектов, обеспечивают стабильность и адаптацию кадров, условия для народосбережения, включая представителей коренных народов", - сказал собеседник агентства.