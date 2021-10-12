Вице-премьер РФ Борисов прибыл на Кубу с визитом

ГАВАНА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов прилетел во вторник в Гавану, где обсудит с руководством Кубы перспективы развития экономического сотрудничества. Об этом сообщил директор департамента двусторонних отношений МИД Кубы Эмилио Лосада.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов прибыл на Кубу и начнет свою программу с рабочей встречи с вице-премьером Рикардо Кабрисасом. Будут рассмотрены состояние и перспективы экономических, торговых и финансовых связей", - написал дипломат в Twitter.