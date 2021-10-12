Чернышенко предложил ФОИВам присоединиться к проекту ФНС по машиночитаемым доверенностям

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рекомендовал федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) присоединиться к проекту Федеральной налоговой службы (ФНС) по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера по итогам заседания межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности.

"Бизнес в целях адаптации своих информационных систем ожидает от госсектора регулирования и создания инфраструктуры машиночитаемых доверенностей. Отмечу инициативу и опережающую работу в этом направлении Федеральной налоговой службы. Ими в короткие сроки был подготовлен и запущен пилотный проект по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра. К пилоту присоседились операторы ЭДО, крупные банки и Федеральное казначейство. Считаю целесообразным ФОИВам изучить пилотный проект ФНС и присоединяться к его проведению для получения единой распределенной системы управления доверенностями и полномочиями", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера отметили, что со следующего года участники взаимодействия начнут применять машиночитаемую доверенность при обмене электронными документами. Уточняется, что Минцифры РФ в начале октября выпустило три приказа, устанавливающие требования к доверенностям и формированию классификатора полномочий. В ближайшее время должны быть утверждены три постановления правительства, устанавливающие порядок предоставления машиночитаемых доверенностей, а также технические требования к порядку их хранения. Таким образом, будет сформирована вся необходимая нормативная правовая база.

В свою очередь глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что в рамках эксперимента в роли владельцев узлов уже выступают девять операторов электронного документооборота, шесть банков и Федеральное казначейство, а в качестве клиентов более 500 организаций.

В декабре ФНС подведет итоги эксперимента и представит доклад в кабмин с предложениями по нормативному и организационному обеспечению технологии.

Об электронном документообороте

Вице-премьер также назвал электронный документооборот инструментом снижения рисков и затрат бизнеса.

"Электронный документооборот - инструмент снижения рисков и затрат бизнеса. В рамках рабочей группы при участии предпринимателей уже сейчас найдены решения по унификации подходов при разработке форматов электронных документов, определены правила общения в цифре между хозяйствующими субъектами. По последним исследованиям, крупные компании видят потребность в переводе на ЭДО, считая это крайне эффективным механизмом развития бизнеса и повышение производительности в целом", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что развитие электронного документооборота является одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством.

По словам Чернышенко, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий установление правил хранения электронных документов, создания дубликатов бумажных документов в электронной форме, а также конвертации электронных документов из одного формата в другой. Данный документ позволит систематизировать работу с уже созданными электронными документами и отказаться от хранения большого объема бумаги после перевода ее в цифру.

Уточняется, что в заседании приняли участие Даниил Егоров, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, представители МВД, Минздрава, Минкультуры, Минпромторга, других органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества.