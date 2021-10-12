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Боррель заявил, что контракт Венгрии и "Газпрома" не нарушает законодательство ЕС

Страны - члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения, отметил верховный представитель Европейского союза
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель AP Photo/Brittainy Newman
Описание
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo/Brittainy Newman

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Газовый контракт между венгерской энергетической компанией MVM и российской компанией "Газпром" не нарушает европейское законодательство. Об этом во вторник в интервью агентству Reuters сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Страны - члены [ЕС] могут свободно заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством", - отметил Боррель.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В свою очередь Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно соглашения, заявив, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

Теги
УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторБоррель, Жозеп
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