Более 45 млрд рублей частных инвестиций направят в курортную отрасль Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Частные инвестиции в санаторно-курортную отрасль Ставрополья до 2025 года составят более 45 млрд рублей. Планируется реализовать свыше 40 проектов, сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"В настоящее время на территории городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды, городов Лермонтов и Невинномысск реализуется 41 инвестиционный проект по созданию коллективных средств размещения, в том числе санаториев и гостиниц со сроком реализации до 2025 года. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь для реализации проекта, составит свыше 45 млрд рублей", - сказал Реут.

По его словам, реализация инвестпроектов позволит создать около 7 тыс. койко-мест и 4,7 тыс. рабочих мест.

В регион Кавказские Минеральные Воды входят города-курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск.