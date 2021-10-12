Во Владикавказе выполнили годовой объем ремонта дорог по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Запланированный на 2021 год ремонт дорог протяженностью более 20,5 км завершился во Владикавказе, сообщил во вторник ТАСС председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариэль Солиев.

"Во Владикавказе завершены запланированные на 2021 год работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и разработанного на его основе регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". С 2019 года было отремонтировано 80 городских улиц общей протяженностью почти 80 км, в том числе в 2021 году - 24 улицы общей протяженностью 20,546 км", - сказал Солиев.

В этом году на проведение ремонтных работ на улицах Владикавказа было направлено около 524 млн рублей. На всех отремонтированных улицах дорожники обновили проезжую часть, заасфальтировали съезды на соседние улицы и подходы к домам, уложили бордюрные камни.

С самыми большими сложностями дорожники столкнулись на улице Ардонская, где из-за работ, которые проводили коммунальные службы, сроки были сдвинуты на более поздние. В настоящее время там также завершены работы. Проезжая часть состоит из трех полос движения в каждую сторону с разделительным газоном между ними, дорожники уложили асфальтобетонное покрытие фактически на 6,5 км проезжей части и обустроили тротуары. Вдоль улицы установлены новые дорожные знаки, устроена дорожная разметка и искусственные неровности, которые предупреждают водителей о приближении к учебным и общественным заведениям, обновлено освещение, на пешеходных переходах устроены пандусы.

Обновлены и стали более безопасными Площадь Штыба, улицы в различных частях города - Августовских событий, Куйбышева, Маркуса, Льва Толстого, Цаголова, Церетели, Яшина, Леонова, С. Мамсурова, Дзержинского, З. Космодемьянской, Гадиева и др.

Контракты на проведение работ на ряде объектов в 2022 году также уже заключены.