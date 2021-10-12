МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 700 самолетов планируется произвести в России до 2030 года, сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"До 2030 года запланировано [производство] около 700 воздушных судов и более 430 вертолетов. Это совпадает с потребностями авиакомпаний, и таким образом мы планируем закрыть возрастающие потребности авиакомпаний, в том числе по замене устаревающего парка и, соответственно, его выбытия из эксплуатации", - сказал Чалик.

Он напомнил, что производить планируется такие самолеты, как легкомоторные "Байкал" и Ил-114 и магистральные МС-21, SSJ 100.

На данный момент самолеты "Байка", МС-21 и Ил-114 еще не поставляются авиакомпаниями.