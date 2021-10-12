На Украине третий регион объявил чрезвычайную ситуацию из-за прекращения поставок газа

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Львовской областной госадминистрации (ОГА).

"Сегодня на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ. В этих учреждениях есть более 4 000 пунктов учета газа. Из-за отсутствия поставок газа включены лишь 986 пунктов, что составляет 23,4%",- цитирует пресс-служба руководителя департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдана Кейвана.

Поэтому, отмечается в сообщении, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) "в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 гг., последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области, а также вероятности значительного материального ущерба признала существующее положение чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня".

Ранее во вторник чрезвычайную ситуацию уже объявили Закарпатская область и областной центр город Ивано-Франковск в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заверял, что правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электроэнергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий". В конце сентября кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и офис президента Украины подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти, цена газа для населения не превысит 7 гривен 42 копейки за кубометр, а для бюджетных учреждений - 16 гривен 39 копеек. Поставлять газ по этим ценам, согласно меморандуму, должен "Нафтогаз трейдинг". Однако он не принимает участия в тендерах, в закупках участвуют частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам. Учреждения вынуждают оплачивать газ по цене 35-45 гривен за кубометр.

Чрезвычайная ситуация - это специальный временный правовой режим, который возникает из-за нарушения нормальных условий жизни и деятельности людей в случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия или эпидемии.