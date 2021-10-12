Три кластера по обращению с ТКО создадут на Ямале по концессии

ТАСС, 12 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют возвести три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на условии концессионных соглашений. Кластеры будут состоять из автоматизированных мусоросортировочных комплексов с полигонами и станциями, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства по итогам выступления губернатора Дмитрия Артюхова на Российском экологическом форуме.

"В регионе планируется создать три кластера по обращению с ТКО в отдалении от Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко, включающих автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов и связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления. Инфраструктура создается на условиях концессионных соглашений", - говорится в сообщении.

Уже разработана конкурсная документация проектов. Работа ведется совместно с командой Российского экологического оператора. "У нас в стране накоплен большой опыт поддержки концессионных проектов, мы сейчас это видим в туристической сфере. Применение подобных механизмов в области обращения с отходами даст нам не только возможность построить объекты, но и сдержать тарифные последствия", - цитирует пресс-служба Артюхова.

Также во время выступления губернатор отметил, что необходимо решать и проблему реформирования системы обращения с ТКО на отдаленных территориях. Большинство населенных пунктов ЯНАО не имеют круглогодичного наземного сообщения, что затрудняет транспортировку отходов. Артюхов предложил обсудить ситуацию на федеральном уровне и найти решения для труднодоступных территорий.

Первый Российский экологический форум проходит 12 и 13 октября в кампусе "СберУниверситета" в Подмосковье. Форум объединил отраслевых специалистов, представителей госаппарата и предпринимателей. Одними из главных тем мероприятия станут реформа отрасли обращения с отходами, инвестиции, "зеленые" финансы и ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), расширенная ответственность производителей (РОП).