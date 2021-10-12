На территории Владимирской области с начала года зарегистрировали 10 очагов АЧС

ВЛАДИМИР, 12 октября. /ТАСС/. На территории Владимирской области с начала года зафиксировали 10 очагов африканской чумы свиней. Об этом во вторник сообщил журналистам директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

"Мы можем сказать уже, что на сегодня мы имеем свиней только в личных подсобных крестьянское фермерских хозяйствах, общее поголовье - менее 3 тыс. голов. Это ничтожное количество, которое, по сути никак не сказывается на объемах производства продукции животноводства, но в то же время даже такое малое количество не позволяет нам остановить распространение такого опасного заболевания, как АЧС. Только за текущий год у нас уже зафиксировано на территории региона 10 очагов АЧС", - сказал он.

Как пояснил Константин Демидов, с начала года из-за АЧС погибло и было уничтожено более 900 голов животных.

Власти разрабатывают мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания, а также намерены развивать альтернативные виды животноводства.

Поголовье свиней в области стало резко снижаться с 2017 года, когда было выявлено около 30 очагов АЧС. На тот момент поголовье свиней в области насчитывало около 80 тыс. животных. По данным Владимирстата на 1 января 2021 года, в хозяйствах всех категорий в регионе содержалось около 3 тыс. голов. Из-за снижения производства свинины в 2019-2020 годах в области не было зафиксировано случаев АЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.